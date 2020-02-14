Живой Кен, ставший Барби, продемонстрировал силиконовую грудь

Бразилец Родриго Алвес демонстрирует свой пышный бюст. 36-летний мужчина стали известен миру благодаря своей любви к пластическим операциям. Сперва он потратил огромные деньги на операции, чтобы стать копией Кена – друга Барби. Когда этот облик наскучил мужчине, он решил стать женщиной.

Нарастил волосы, стал делать яркий макияж и носить женскую одежду. Кен перенес операцию по увеличению груди и теперь при любой возможности демонстрирует свои новые формы, пишет Cosmo.ru.

Алвес находится в Бельгии, где встречался с хирургом для очередной операции. По улицам он гуляет в провокационном черном платье с экстремальным декольте. Живой Кен, ставший Барби, ежедневно сталкивается с критикой и жесткими комментариями. Но он горд, что у него хватает сил следовать за мечтой, невзирая на мнение других.

Фото: cosmo.ru