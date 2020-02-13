Медики назвали продукты, способные сделать человека счастливее

Некоторые продукты питания могут улучшить настроение человека и даже сделать его счастливее. Однако, еда вряд ли способна помочь выбраться из депрессии - в таких случаях стоит сразу же идти к врачу, отметили специалисты из американского штата Аризона. Рекомендации приводит РИА Новости.

Для поднятия настроения врачи посоветовали добавить в рацион бобы, рыбу, орехи, брокколи, шпинат и яйца.

Так, жирные сорта рыбы содержат большое количество омега-3 кислот, которые способствуют облегчению симптомов депрессии, стимулируя выработку гормонов счастья - серотонина и дофамина.

В состав бобов, орехов и яиц входят аминокислоты, в том числе триптофан, который поддерживает в равновесии баланс серотонина в организме. Кроме того, триптофан важен для нормального режима сна и бодрствования человека.

Шпинат и брокколи богаты фолиевой кислотой, недостаток которой может вызвать нарушения сна и депрессию.

Специалисты подчеркнули, что перечисленные продукты могут лишь поспособствовать улучшению настроения и общего психического состояния человека. Поэтому при возникновении симптомов депрессии или приступов паники следует в первую очередь обратиться к врачу.