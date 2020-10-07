Определено время активности коронавируса на коже

Коронавирус способен сохранять активность на коже человека в пять раз дольше, чем грипп. К такому выводу пришли исследователи из японского Университета префектуры Киото, сообщает РИА Новости.

Специалисты создали модель, с помощью которой можно безопасно воспроизводить исследования по нанесению патогенов на кожу людей. В итоге выяснилось, что на коже коронавирус и грипп теряют активность заметно быстрее, чем на других поверхностях, таких как стекло, пластик или сталь. При этом время выживания коронавируса превысило 9 часов, а время выживания гриппа составило 1,82 часа.

Ученые подчеркнули, что дезинфекция одинаково эффективно устраняет частицы обоих вирусов с кожи человека.