Пострадавшим от карантина фирмам компенсируют плату за ЖКУ и аренду

8 июня в Министерство экономического развития Карелии начнет принимать от предпринимателей заявки на предоставление субсидий. Как сообщил министр Олег Ермолаев, введены новые меры поддержки компаниям, которые пострадали из-за эпидемии коронавируса.

Так, фирмам, наиболее пострадавшим из-за введенных ограничений, компенсируют коммунальные платежи: расходы на водоснабжение, водоотведение, тепло- и электроснабжение. Кроме того, компенсируют арендную плату в нежилых помещениях. Период компенсации – с 1 февраля по 1 июня.

Вице-премьер Дмитрий Родионов отметил, что государство сохранит меры поддержки даже тем предприятиям, которые сейчас могут осуществлять свою деятельность. Это связано с тем, что оборот даже у работающих компаний неизбежно падает, ведь покупательский спрос снижен, и угроза заразиться сохраняется.

Также остается компенсация части зарплаты работникам, в том числе по предприятиям, которые возобновили свою деятельность. Кроме того, аналог пособия по безработице могут получить индивидуальные предприниматели. Уже подано несколько тысяч заявлений, более двух тысяч удовлетворено.

Как сообщил Олег Ермолаев, в рамках первой кампании субсидирования было подано 665 заявлений. На поддержку бизнеса Карелии изначально было запланировано 200 миллионов рублей, позже лимит подняли до 309 миллионов.