25 мая 2020, 17:43
Комбинат благоустройства Петрозаводска приглашает на временную работу
Для уборки общественных территорий в карельской столице требуются работники на летний сезон
Городской комбинат благоустройства приглашает работников на летний период. Подрядчик предлагает петрозаводчанам помочь в благоустройстве карельской столицы, сообщает администрация карельской столицы.
«В связи с увеличением объема работ подрядная организация ООО «Городской комбинат благоустройства» приглашает сотрудников. Все желающие могут присоединиться к уборке общественных территорий, посадке цветов, вырубке кустарников, озеленению карельской столицы»,
– говорится в сообщении.
Сотрудники требуются на летний период. Подробную информацию об условиях работы можно получить по телефону: +7-953-541-08-45.