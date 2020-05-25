25 мая 2020, 17:43
Общество

Комбинат благоустройства Петрозаводска приглашает на временную работу

Для уборки общественных территорий в карельской столице требуются работники на летний сезон

Городской комбинат благоустройства приглашает работников на летний период. Подрядчик предлагает петрозаводчанам помочь в благоустройстве карельской столицы, сообщает администрация карельской столицы.

«В связи с увеличением объема работ подрядная организация ООО «Городской комбинат благоустройства» приглашает сотрудников. Все желающие могут присоединиться к уборке общественных территорий, посадке цветов, вырубке кустарников, озеленению карельской столицы»,

– говорится в сообщении.

Сотрудники требуются на летний период. Подробную информацию об условиях работы можно получить по телефону: +7-953-541-08-45.

 

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