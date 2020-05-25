Мэрия проверяет исполнение «масочного режима» в троллейбусах

Соблюдение «масочного режима» в троллейбусах проверяется ежедневно, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

Так, сегодня специалисты управления по делам ГО и ЧС Администрации проинспектировали 17 троллейбусов, следующих через железнодорожный вокзал. В ходе рейда нарушений «масочного режима» выявлено не было.

Проверки в общественном транспорте, а также в магазинах, учреждениях и других местах, где граждане должны использовать средства индивидуальной защиты, будут продолжены.