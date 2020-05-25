Пятнадцать пьяных водителей поймали в Карелии в выходные дни

За минувшие выходные дни автоинспекторами было пресечено 15 фактов управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Так, в 5 утра – в пятницу 22 мая – в Медвежьегорском районе на 649 км автодороги Р-21 «Кола», был отстранен от управления водитель 1976 года рождения, который управлял автомобилем «Фиат» в нетрезвом состоянии. Автомобиль перемещен на спец стоянку.

В воскресенье, 24 мая, в 6 утра в Медвежьегорском районе на 628 км автодороги «Вологда – Медвежьегорск» был отстранен от управления водитель 1996 года рождения, который управлял автомобилем «ВАЗ 21110» в нетрезвом состоянии. Автомобиль перемещен на спецстоянку.

В этот же день в Кондопожском районе, (п. Гирвас) был отстранен от управления водитель 1976 года рождения, который управлял автомобилем «Мицубиси Паджеро» в нетрезвом состоянии. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность (ст. 264.1 УК РФ).

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, и своевременно сообщать в полицию сведения о водителях с признаками опьянения 02 или 112.