Огромное количество новых случаев коронавируса выявлены в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 360 человек. Из этого числа заболевших – 308 человек, из них 58 имеют симптомы средней тяжести, пятеро – в тяжелом и один – в крайне тяжелом состоянии. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 255 человек, в Медвежьегорском районе – 8 человек (Медвежьегорск – 4, село Паданы – 1, поселок Пиндуши – 3), в Костомукше – 27 человек, в Пряжинском районе – 2 человека (Пряжа – 1, поселок Матросы – 1), в Прионежском районе – 19 человек (поселок Деревянка – 1, поселок Новая Вилга – 3, поселок Шуя – 6, поселок Мелиоративный – 3, СНТ «Сфера» – 1, поселок Ладва – 2, поселок Кварцитный – 1, село Заозерье – 1, деревня Уя – 1), в Сегежском районе – 26 человек (Сегежа – 18, поселок Надвоицы – 7, поселок Волдозеро – 1), в Олонецком районе – 10 человек (Олонец – 6, село Видлица -1, деревня Тукса – 1, деревня Коткозеро – 1, деревня Мегрега – 1), в Беломорске – 5 человек, в Лахденпохья – 3 человека, в Суоярвском районе – 4 человека (Суоярви – 3, поселок Лахколампи – 1), в поселке Лоухи – 1 человек.

Выздоровели еще 489 человек, из них в Петрозаводске – 342.

Напомним, также стало известно, что вчера от коронавируса скончались еще три жителя республики. Фото yur-gazeta.ru