Три человека умерли от коронавируса в Карелии за сутки

20 ноября в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В республиканской инфекционной больнице в Петрозаводске умерли житель города 1955 года рождения и жительница села Святозеро 1946 года рождения. В инфекционном отделении Медвежьегорской ЦРБ скончался житель поселка Валдай 1956 года рождения.

Общее количество умерших от Covid-19 в республике выросло до 83. Фото ostrowmaz24.pl