В Петрозаводске будут организованы массовые проверки на дорогах

В пятницу, субботу и воскресенье в Петрозаводске пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей за рулем. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

За 10 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 13 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и 16 получили травмы.

За этот же период 560 нетрезвых водителей и водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение, отстранены от управления транспортными средствами.

В ГИБДД призвали автомобилистов Петрозаводска отказаться от управления транспортом в состоянии опьянения. В Госавтоинспекции напомнили, что за нетрезвую езду полугается штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото legalcouncil.org