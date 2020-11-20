Электроэнергия для бизнеса может значительно подорожать в Карелии

Карелия может вернуться к высоким тарифам за электроэнергию. Такая тревожная информация прозвучала 20 ноября на заседании парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике.

Руководитель карельского госкомитета по ценам и тарифам Тимофей Крюков рассказал, что с 1 апреля 2018 года Карелия была включена в список территорий, которые могут приобретать электроэнергию по фиксированным, более низким, чем на свободном рынке, ценам. Именно благодаря этому республика смогла решить многолетнюю проблему запредельных цен на электричество, которые тормозили развитие экономики региона.

По сравнению с июлем 2017 года, цены на электроэнергию для бизнеса в июле 2018 года удалось снизить на 42 процента. Действие льготных тарифов распространяется до 2027 года. Однако нахождение в льготном списке подразумевает ряд требований, несоблюдение которых может привести к исключению Карелии из перечня привилегированных территорий и, соответственно, к повышению тарифов для конечных потребителей.

Главное условие – отсутствие долгов за приобретенную электроэнергию. Точнее, долг не должен превышать 50 миллионов рублей. Как рассказал Крюков, это условие не соблюдает гарантирующий поставщик электроэнергии - АО «ТНС энерго Карелия».

По разным данным, долги АО «ТНС энерго Карелия» перед ПАО «МРСК Северо-Запада» варьируются от 280 до 375 миллионов рублей. Но еще хуже, что между двумя компаниями до сих пор нет договоренности о реструктуризации долгов, что позволило бы выйти из щекотливой ситуации.

«Если не будет соглашение заключено о реструктуризации данной задолженности, эта ситуация может привести к увеличению доли покупки электрической энергии на оптовом рынке по нерегулируемой цене на 20 процентов. И, соответственно, росту конечных цен на электроэнергию для потребителей АО «ТНС энерго» уже с 1 января 2021 года»,

- сказал Тимофей Крюков.

По расчетам руководителя госкомитета, в этом случае тариф для клиентов АО «ТНС энерго Карелия» может вырасти на 35 копеек за кВт-ч. Если сейчас тариф на электроэнергию для юридических лиц составляет 6,1-6,4 рубля за кВт-ч, то при негативном сценарии он возрастет до 6,8-6,9 рубля за кВт-ч.

К тому же с 1 июля 2021 года прогнозируется дополнительный рост тарифа на электроэнергию, что также негативно скажется на потребителях. Приблизительно рост может составить до 50 копеек за кВт-ч.

«Поэтому мы и пытаемся не доводить до критической ситуации»,

- отметил Крюков.

Для того, чтобы снизить удар по бизнесу, объяснил руководитель госкомитета, сейчас правительство Карелии пытается добиться включения республики в группу, где рост тарифов с 1 июля 2021 года будет не столь ощутимым. Правда, отметил Крюков, рост тарифов в любом случае произойдет и от региона это уже не будет зависеть.

Депутаты решили обратиться к вице-премьеру карельского правительства Оксане Чебуниной, чтобы она помогла представителям энергетических компаний побыстрее сесть за стол переговоров и заключить договор о реструктуризации долгов. В противном случае, в проигрыше окажется бизнес Карелии. (фото bk55.ru)