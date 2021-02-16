Более семи тысяч пожилых жителей Карелии привились «Спутником V»

Вакцинация против коронавирусной инфекции продолжается в Карелии. По данным на 15 февраля, первым компонентом вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») привили 17 222 человека, вторым компонентом - 3171 человек. За время вакцинации прививку также сделали 7339 пожилых людей, написал на своей странице глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

Вакцинация проводится также в социальных учреждениях стационарного типа. 15 февраля медики провели вакцинацию в Ладвинском доме-интернате. Первую дозу препарата там получили 50 человек.

Всего в республике привили 820 сотрудников и пациентов социальных учреждениях в Олонецком, Медвежьегорском и Прионежском районах.

Согласно данным, представленным на страничке министра утром 16 февраля, за все время пандемии в Карелии заболели 39217 человек, из них 3684 – дети. Поправились – 34607 человек, из них 3252 дети. Умерли – 274 человека. (фото topspb.tv)