15 февраля 2021, 18:06
В Карелии собирают деньги на восстановление гуманитарного центра
Активистам удалось собрать пока около ста тысяч рублей на восстановление пострадавшего пострадавшего при пожаре здания
Восстановить сгоревший гуманитарный центр в Лахденпохье попытаются всем миром.
«Общим Собранием и Советом Церкви приняли решение о восстановлении гуманитарного центра с помещениями для приёма гостей. Открыли сбор средств для будущего строительства»,
- сказано в сообщении паблика «ЛахденпохьЯ-Навсегда!». Уточняется, что уже удалось собрать около 100 тысяч рублей.
Пока же активисты намерены разобрать пепелище и вывезти мусор.
Напомним, здание гуманитарного центра серьезно пострадало в результате возгорания 10 февраля. (фото из группы «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»)