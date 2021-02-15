В Карелии собирают деньги на восстановление гуманитарного центра

Восстановить сгоревший гуманитарный центр в Лахденпохье попытаются всем миром.

«Общим Собранием и Советом Церкви приняли решение о восстановлении гуманитарного центра с помещениями для приёма гостей. Открыли сбор средств для будущего строительства»,

- сказано в сообщении паблика «ЛахденпохьЯ-Навсегда!». Уточняется, что уже удалось собрать около 100 тысяч рублей.

Пока же активисты намерены разобрать пепелище и вывезти мусор.

Напомним, здание гуманитарного центра серьезно пострадало в результате возгорания 10 февраля. (фото из группы «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»)