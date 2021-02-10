10 февраля 2021, 21:44
Прямо сейчас: пожар в Лахденпохье не удается потушить
К местным расчетам присоединились коллеги из Сортавалы и поселка Куркиеки
Борьба с огнем в Лахденпохье продолжается. На снимках, опубликованных пабликом «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!» видно, что пожарных машин стало больше, но пока победить стихию не удается.
На фото заметно, что помимо местных расчетов, борьбу с пламенем ведут сотрудники МЧС из Сортавалы и поселка Куркиекки.
В комментариях пишут, что здание является гуманитарным центром и относится к одной из религиозных организаций.
«Петрозаводск говорит» писал об этом ранее.
Фото из группы «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»