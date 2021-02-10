10 февраля 2021, 20:22
Здание горит в Лахденпохье прямо сейчас
Пожарные борются с огнем на западе Карелии
Фото с места возгорания только что опубликовал паблик «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»
На снимках видно как пожарные борются с огнем в деревянном нежилом здании, расположенном по адресу Советская, 16.
Согласно Яндекс.Картам в доме находится некий реабилитационный центр. Местные жители называют объект по крупной надписи у входа: «Бог есть любовь».
Здание не выглядит заброшенным, на окнах видны цветы, крыльцо почищено. Информации о пострадавших нет.
Фото из группы «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»