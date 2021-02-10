Здание горит в Лахденпохье прямо сейчас

Фото с места возгорания только что опубликовал паблик «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»

На снимках видно как пожарные борются с огнем в деревянном нежилом здании, расположенном по адресу Советская, 16.

Согласно Яндекс.Картам в доме находится некий реабилитационный центр. Местные жители называют объект по крупной надписи у входа: «Бог есть любовь».

Здание не выглядит заброшенным, на окнах видны цветы, крыльцо почищено. Информации о пострадавших нет.

Фото из группы «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»