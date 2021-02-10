В Костомукше осудили несовершеннолетних, зверски избивших человека

Трое несовершеннолетних признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору, сообщает СУ СК по РК.

Установлено, что 8 июля 2020 года подсудимые, находясь на улице в городе Костомукша, спровоцировали конфликт с 16-летним молодым человеком и избили его руками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью. В результате потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

В ходе следствия и в суде тщательно изучены сведения о личности подсудимых, двое из которых характеризовались крайне отрицательно, ранее привлекались к уголовной и административной ответственности. Один же из соучастников был замечен в противоправной деятельности впервые.

Приговором суда двум осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев и 1 год 6 месяцев 10 дней, соответственно, с отбыванием в воспитательной колонии. Подростку, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, на стадии предварительного расследования признал вину в совершении преступления, активно способствовал его раскрытию, раскаялся в содеянном и принял меры к заглаживанию вреда, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Кроме того, удовлетворен иск в интересах несовершеннолетнего потерпевшего на общую сумму 450 тысяч рублей, которые предстоит выплатить осужденным и их родителям, в счет компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

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