Петрозаводчанка взяла кредит и отдала 425 тысяч рублей мошенникам

Доверчивые жители Карелии продолжают отдавать деньги по звонку неизвестных. Новыми жертвами стали 39-летняя петрозаводчанка и 33-летний горожанин, а также пенсионерка из Прионежского района.

Звонивший петрозаводчанке представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник рассказал клиентке о сомнительных операциях по карте и одобренном кредите в 280 тысяч рублей. Чтобы остановить аферистов, ей предложили оформить на себя кредит, снять деньги и положить на «защищенный» счет. На этом разговор прервался. Но тут же раздался звонок с очередного незнакомого номера.

Звонивший представился полицейским, который рассказал о попытке задержать преступников и попросил никому ничего не рассказывать, дабы не сорвать спецоперацию, но слепо следовать всем поступившим указаниям. Петрозаводчанка так и сделала. Женщина отдала не только кредитные деньги, но и 145 тысяч личных сбережений и лишь потом поняла, что стала жертвой обмана. Карельские полицейские возбудили уголовное дело, сообщили в МВД.

Петрозаводчанин также перевел лжеработникам банка 90 тысяч рублей. 66-летняя жительница Прионежья сама сообщила незнакомцам персональные данные, реквизиты карт и пароли. В итоге у женщины похитили 45 тысяч рублей. (фото augustnews.ru)