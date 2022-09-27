Мошенники обвели петрозаводчанку, она должна банку более 3,5 миллионов

40-летняя петрозаводчанка набрала кредитов на внушительную сумму и перечислила все деньги мнимым банковским менеджерам.

Аферисты действовали по проверенному сценарию, по которому жертве говорят об оформлении кредита неизвестными.

Петрозаводчанка ответила на звонок из другого региона. Собеседник назвался сотрудником известного банка и рассказал о поступивших заявках на кредит. Женщина ответила, что ничего подобного не делали, тогда ее связали якобы со следователем. Тот заявил, что женщина пострадала от действий злоумышленников, является потерпевшей по уголовному делу и ей нужно срочно погасить кредитный лимит.

Жительницу столицы Карелии отправили в банк брать кредиты, причем на нее оформляли еще и страховку. Более 2,5 миллионов рублей она перевела на сторонние счета. С учетом страховых сумм петрозаводчанка должна теперь банку 3 453 000 рублей, не считая процентов, рассказали в пресс-центре регионального МВД.

Полиция завела уголовное дело о мошенничестве. (фото unsplash.com, Elisa Ventur)