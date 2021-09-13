Мошенники выманили у доверчивой петрозаводчанки более миллиона рублей

Мошенники несколько дней водили 50-летнюю петрозаводчанку за нос, представляясь работниками служб безопасности разных банков. Все эти дни доверчивая женщина переводила им деньги. Ущерб превысил 1 миллион 300 тысяч рублей. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробности крупного мошенничества рассказали в МВД. В телефонном разговоре незнакомые доброжелатели сообщили ей об утечке данных и о том, что злоумышленники получили доступ к ее сберегательному счету и пытаются оформить кредит. Женщина ответила, что не является клиентом названного банка и сказала, в какой кредитной организации у нее открыты счета. Незнакомец не растерялся и сообщил, что женщине перезвонят из другого банка. Затем на петрозаводчанку посыпались смски об одобрении кредитных заявок, спустя время ей перезвонили вновь из службы безопасности и предложили общаться по видеосвязи. Петрозаводчанку убедили перевести почти 750 тысяч ее сбережений якобы на «резервные счета». В ходе общения мошенники узнали еще об одном счете петрозаводчанки и настояли на переводе 323 тысяч рублей на безопасный счет.

На следующий день лжеменеджер сообщил, что на лицевом счете петрозаводчанки из-за злоумышленников образовалась задолженность. Ей предложили оформить 250 тысяч рублей в кредит и также направить на другую карту. Аферисты обещали, что возвращать эти деньги не понадобится.

Лжебанкиры заверили, что на следующий день ей предоставят всю информацию, оформят новый личный кабинет, скажут номер счета и предоставят доступ к картам. Но звонка не последовало. Попытки связаться с этими менеджерами также не увенчались успехом. После этого петрозаводчанка обратилась в банк по официальному номеру и услышала горькую правду. После чего последовало обращение в полицию. (фото riavrn.ru)