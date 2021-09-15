Петрозаводчанин оформил кредит ради мошенников, но деньги отдал не все

Лжебанкиры обманули 44-летнего петрозаводчанина. Мужчина по настоянию неизвестных оформил на себя кредит, отдал часть денег, но в какой-то момент задумался и перестал переводить деньги неизвестным. Подробности рассказали в полиции.

Мнимый сотрудник банка сообщил мужчине, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. Чтобы помешать злоумышленникам, мужчине требовалось зайти в личный кабинет и подтвердить заявку.

Петрозаводчанин последовал голосу из трубки и оказался обладателем кредита в 747 тысяч рублей. Затем от него потребовали обналичить деньги и небольшими частями отправить деньги на более чем девять «безопасных счетов». Житель столицы Карелии перевел 285 тысяч рублей, а затем задумался и остановился. В итоге часть денег удалось сохранить. Стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело. (фото dengiest.ru)