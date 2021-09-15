Мужчина остановился в Петрозаводске у подруги и обокрал ее

В полицию Петрозаводска обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала, что из ее комнаты в общежитии пропали пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 36-летний знакомый пострадавшей. Он приехал в столицу Карелии на время и остановился у подруги в общежитии. Уезжая, гость и похитил деньги. После чего потратил их.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый уже имел проблемы с законом, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/geralt