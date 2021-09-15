Зал школы искусств в Кондопоге закрыли после падения девочки из окна

Несчастный случай с выпавшей из окна девочкой в Кондопоге взволновал местных жителей. Глава районной администрации Виталий Садовников в своем аккаунте в соцсети обещал принять меры.

Зал школы искусств, где случилось несчастье, на данный момент уже закрыли. Занятия там не проводят, пока не выполнят восстановительнеые работы. На остальных окнах установили защитные конструкции.

«Прошу всех успокоиться, - написал Садовников. -. Понимаю, что инцидент страшный и вопиющий. Произошедшее не останется без внимания».

Он уточнил, что идет расследование. Виновные понесут наказание.

«Терпения родителям пострадавшего ребенка. Любая необходимая помощь будет оказана, об этом я говорил маме», - отметил чиновник.

Он также заявил, что подобный несчастный случай произошел впервые и не повторится впредь, власти примут меры. // Фото: источник