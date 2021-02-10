Жительницу Карелии поймали на воровстве электроэнергии

Индивидуального предпринимателя из Березовки в Кондопожском районе поймали на воровстве электроэнергии. Проверки, в ходе которых выявили безучетное потребление электроэнергии, проводились в 2018 году. Со счетчика была сорвана пломба. Энергетики заподозрили, что и прибор «вне закона», сообщает пресс-служба «Россети Северо-Запад».

Специалисты составили акты о безучетном потреблении электроэнергии, передали энергосбытовой компании для обращения в суд. Счетчик дважды направляли на экспертизу.

В итоге факт воровства полностью доказали в суде. Предприниматель пыталась безуспешно обжаловать решение суда. Женщине придется заплатить 10,4 млн рублей. (фото expert.ru)