10 февраля 2021, 16:20
Происшествия

Жительницу Карелии поймали на воровстве электроэнергии

Предпринимателю из Кондопожского района придется заплатить больше 10 миллионов рублей

Индивидуального предпринимателя из Березовки в Кондопожском районе поймали на воровстве электроэнергии. Проверки, в ходе которых выявили безучетное потребление электроэнергии, проводились в 2018 году. Со счетчика была сорвана пломба. Энергетики заподозрили, что и прибор «вне закона», сообщает пресс-служба «Россети Северо-Запад».

Специалисты составили акты о безучетном потреблении электроэнергии, передали энергосбытовой компании для обращения в суд. Счетчик дважды направляли на экспертизу.

В итоге факт воровства полностью доказали в суде. Предприниматель пыталась безуспешно обжаловать решение суда. Женщине придется заплатить 10,4 млн рублей. (фото expert.ru)

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Метки: 
электроэнергия
новости Карелии
березовка
Кондопожский район
воровство
счетчик