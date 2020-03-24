Пожилые люди не желают сидеть дома, выяснилось в Заксобрании Карелии

Сегодня на внеочередном заседании комитета по здравоохранению и социальной политики в Заксобрании Карелии бурю эмоций вызвало выступление одного из членов карельского парламента.

«Несмотря на настоятельные просьбы врачей, чтобы граждане старше 65 лет самоизолировались, это не доходит даже до некоторых депутатов»,

– передает журналист нашего портала из зала заседаний ЗС РК.

На заседании появился депутат Валерий Шоттуев, 1951 года рождения, которому по всем рекомендациям полагается сидеть дома. Сначала он возмущался, почему «едут старые и молодые по всей стране туда сюда». Депутату популярно объяснили, что передвижение по стране не запрещено.

Затем Шоттуев предложил, чуть ли не сотрудников ГАИ привлечь к обнаружению больных коронавирусом.

«Профилактируйте граждан. Едет условно на машине, остановился – проверьте... на температуру, на другие симптомы болезни»,

– фонтанировал идеями депутат.

Руководитель Роспотребнадзора по РК Людмила Котович удивилась: «Вы хотите поставить на посту ГАИ людей, которые бы измеряли температуру?». Она пояснила, что тотальное измерение температуры ничего не даст. Шоттуев добавил, что еще и кашель хорошо бы замечать. Котович еще больше удивилась, неужели депутат всерьез хочет на постах ГИБДД медиков видеть и медосмотры проводить.

«Мы сегодня со всех площадок говорим: сидите дома, лица старше 60 лет»,

– напомнила Котович.

На этом депутат не успокоился.

«Сегодня весь мир стоит на коленях перед врачами – спасите наши души! Мне кажется, и мы должны всем миром повернуться к врачам и помочь он»,

– сказал он.

При этом народный избранник приготовил значки для медиков, а также предложил для них организовать бесплатный проезд. «Человек со значком идет, остановись, подвезти, он спасает твою семью, детей», – не успокаивался инициативный депутат. В руках у него тут же оказался пакет с сухим пайком для медиков.

Но апофеозом выступлений депутата Шоттуева стало его искреннее возмущение тем, что медики хотят запереть его ровесников по домам.

«Нам не надо до абсурда после 65-ти превращать... Мне больше уже 65-ти, который сказал, что ходячие трупы уже. Я к тому, что давайте кто быстрее 100-метровку со мной пробедит. Я к чему, что разные должны быть подходы. Огульно всех 65 и больше. Понятно, что в группе риска. Это некоторые молодые еще хуже там, наркотики употребляют»,

– немного бессвязно, но с явной обидой выступил Шоттуев.

Его коллега, врач Алексей Хейфец развел руками: «Дело в том, что вирус цепляется именно к этому кругу, только и всего».

Но, похоже, что Шоттуев, увлеченный законотворческим процессом, в группу риска себя зачислить отказывается. Похоже, что убедить пожилых людей остаться дома, не удается даже в пределах немноголюдного карельского парламента.

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