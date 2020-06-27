Почти семь тысяч заболевших Covid-19 выявлены в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус диагностирован еще у 6852 человек. Скончались 188 пациентов. Сумели выздороветь 9200 человек, такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 750. В Санкт-Петербурге 224 новых случая, в Архангельской области - 118, в Мурманской области - 90, в Ленинградской области - 51.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 627 646 человек в нашей стране. Зафиксировано 8969 летальных исходов. Выздоровели после болезни 393 352 человека.