Восемь новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии

Количество заболевших коронавирусом в Карелии внось увеличилось, сообщает оперштаб.

«8 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 1 – в Петрозаводске, 1 – в Олонецком районе (поселок Ильинский), 1 – в Медвежьегорске, 1 – в Муезерском, 1 – в Питкярантском районе (поселок Ляскеля), 1 – в Лахденпохском районе (поселок Куркиеки), 2 – в Суоярви»,

– говорится в сообщении.

Выздоровели 4 человека: в Петрозаводске, Беломорском районе, Сегеже, Питкяранте.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 43,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,8 раз выше и составляет 210,4 случая, по Северо-Западу – 157,8.