20 мая: главные видео, фото и новости дня

– Сразу 19 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Карелии. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в республике.

– Две женщины умерли от пневмонии за последние сутки в Карелии. С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 48 человек.

– Количество заболевших COVID-19 в России превысило 300 тысяч. За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 8 764 жителей России, сообщает оперштаб.

– Названа причина резкой вспышки коронавируса в Олонецком районе. Глава республики подписал указ об ужесточении ограничительных мер в эпицентре заболевания.

– Охлопков назвал причину смерти пациента с коронавирусом в Карелии. Пациент умер в ковид-центре на базе Госпиталя для ветеранов войн

– Режим повышенной готовности ввели в Калевале. Карельский поселок находится под угрозой подтопления: паводок размывает дороги и придомовые территории местных жителей.

– Сразу пять очагов коронавируса вспыхнули за день в карельском поселке. В Олонецком районе коронавирусной инфекцией охвачен поселок Ильинский.

– Парфенчиков рассказал, как коронавирус проникает в Карелию. Губернатор призвал жителей республики ограничить контакты с родственниками и знакомыми из других регионов.

- Открытие детских садов в Петрозаводске может быть отложено.

- Медикам, работающим с коронавирусными больными, сделали перерасчет. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как начисляются федеральные и региональные доплаты врачам, фельдшерам и водителям «Скорой помощи».

- Бюджет Карелии может недосчитаться 11 миллиардов рублей.