20 мая: главные видео, фото и новости дня
– Сразу 19 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Карелии. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в республике.
– Две женщины умерли от пневмонии за последние сутки в Карелии. С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 48 человек.
– Количество заболевших COVID-19 в России превысило 300 тысяч. За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 8 764 жителей России, сообщает оперштаб.
– Названа причина резкой вспышки коронавируса в Олонецком районе. Глава республики подписал указ об ужесточении ограничительных мер в эпицентре заболевания.
– Охлопков назвал причину смерти пациента с коронавирусом в Карелии. Пациент умер в ковид-центре на базе Госпиталя для ветеранов войн
– Режим повышенной готовности ввели в Калевале. Карельский поселок находится под угрозой подтопления: паводок размывает дороги и придомовые территории местных жителей.
– Сразу пять очагов коронавируса вспыхнули за день в карельском поселке. В Олонецком районе коронавирусной инфекцией охвачен поселок Ильинский.
– Парфенчиков рассказал, как коронавирус проникает в Карелию. Губернатор призвал жителей республики ограничить контакты с родственниками и знакомыми из других регионов.
- Открытие детских садов в Петрозаводске может быть отложено.
- Медикам, работающим с коронавирусными больными, сделали перерасчет. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как начисляются федеральные и региональные доплаты врачам, фельдшерам и водителям «Скорой помощи».