Улицы в Петрозаводске продолжают дезинфицировать

По поручению мэра, ООО «ТехРент» регулярно обрабатывает улично-дорожную сеть Петрозаводска дезинфицирующими средствами. Кроме того, в карельской столице усиленно убирают зимний смет.

По сообщению пресс-центра мэрии, во всех районах города в круглосуточном режиме работает техника и мобильные бригады. Очистка ведется механизированным и ручным способами.

Уборка магистралей и улиц местного значения практически завершена. Сейчас особое внимание уделяется очистке внутриквартальных проездов. Работы контролируют специалисты городского комитета ЖКХ. Полностью улицы столицы Карелии очистят от смета к концу мая.

Фото: пресс-центр администрации города