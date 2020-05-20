Медикам, работающим с коронавирусными больными, сделали перерасчет

Сегодня на заседания правительства глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что он лично контролирует федеральные и республиканские выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными. Он отметил, что 15 мая на федеральном уровне были внесены изменения в постановление правительства РФ по этому вопросу. Минздрав Карелии сделал перерасчет за выходные дни и в понедельник медикам были выплачены дополнительные деньги.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков конкретизировал краткое выступление Парфенчикова. По его словам, на доплаты медикам, работающих с коронавирусными больными, запланировано в бюджете 385 млн рублей: 167 млн рублей из федерального и 218 млн рублей из республиканского бюджета.

Федеральные выплаты привязаны к факту контакта с коронавирусными пациентами. До 15 мая медикам было выплачено 26 млн рублей, а затем, после изменений, которые были внесены в постановления правительства России, еще 12 млн рублей. Парфенчиков сообщил, что доплаты из федерального бюджета врачам и фельдшерам достигают 300 тысяч рублей.

Республиканские доплаты так жестко не привязаны к COVID-19. По словам Корсакова, все кто заслужил эту доплату, получат деньги. К тому же глава Минздрава РК Михаил Охлопков сообщил, что по региональным выплатам тоже снимут условие, когда доплата зависит от фктически отработанного времени. Это будет сделано в ближайшее время и тогда уйдут проблемы, связанные с недовольством медработников размером региональных выплат.

Парфенчиков добавил, что на его «прямую линию», которая проходила вчера, во вторник, 19 апреля, пришли единичные обращения от недовольных врачей. Он отметил, что лично разбирался с некоторыми возникшими проблемами. В частности, в одном случае удалось выяснить, что помощь коронавирусному больному оказывалась в мае, а не в апреле, поэтому деньги будут выплачены в следующем месяце. В другом, выяснил, что врач-онколог оказывал помощь в районной больнице коронавирусному больному. Ему был сделан перерасчет.

Напомним, ранее мы писали о том, что попытка поощрить работников здравоохранения за труд в условиях пандемии коронавируса обернулась скандалом. Подробнее в нашем материале: «На нас сильно сэкономили»: медики – о доплатах в период эпидемии».