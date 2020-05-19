«На нас сильно сэкономили»: медики – о доплатах в период эпидемии

Попытка поощрить работников здравоохранения за труд в условиях эпидемии коронавируса обернулась ожидаемым скандалом. Некоторые медики получили от государства шестизначные суммы, но другим на карточки пришли оскорбительные сотни, а то и десятки рублей. Виной тому – правила начисления надбавок, установленные на федеральном и региональном уровне. Портал «Петрозаводск говорит» пообщался с врачом и фельдшером, которые ежедневно рискуют заразиться опасной инфекцией, но положенное им поощрение считают за оскорбление.

В пресс-релизах правительства Карелии объясняют, что федеральные надбавки – их два вида – выплачиваются только тем медикам, кто непосредственно работал с зараженными коронавирусом. Это не совсем верно. В одном из постановлений ясно сказано, что доплата идет «за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией». Мы уже попросили Минздрав прокомментировать это разночтение, но ответа пока не получили.

Третья разновидность поощрений – региональная надбавка. Как поясняет Минздрав, ее начисляют не только за контакты с COVID-19, но и за работу медиков с ОРВИ и пневмониями.

– Риск столкнуться с коронавирусной инфекцией у них потенциально очень высок, поэтому для них также предусмотрели дополнительные выплаты, – рапортует правительство.

Проблема в том, что выплаты эти – смехотворны. Они рассчитываются исходя из времени, проведенного с «рискованными» пациентами. И чтобы надбавка получилась хоть сколько-нибудь внушительной, нужно, чтобы абсолютно все больные были вирусными.

– Я работаю врачом скорой помощи. За апрель получила доплату в тысячу рублей. Это региональная надбавка, а федеральная мне не положена вовсе, – рассказывает женщина, которая трудится на скорой помощи в Петрозаводске. Она попросила не раскрывать свою личность. – Подобная ситуация со многими. Хорошие деньги получили фельдшеры, работавшие в специализированных бригадах, которые перевозят пациентов с коронавирусом. Им, как я слышала, дали зарплаты с пятью нулями.

Но эти бригады – фельдшерские, врачей в них нет. Поэтому врачи, с которыми я общалась, либо не получили ничего, либо 400 рублей, 700 рублей… Максимальная сумма, о которой я слышала, – две тысячи рублей. Моя тысяча – за работу с пациентами, у которых ОРВИ или пневмония. Получается, претендовать на серьезную доплату в моем случае можно было лишь тогда, если ты случайно попал на коронавирусного больного.

Наша собеседница подчеркнула, что с уважением относится к людям, которые согласились работать в специализированных бригадах, но ей не нравится фактическое принижение остальных.

– Они молодцы, это опасное дело. Но не будем забывать, что и защищены они гораздо лучше, чем обычные бригады. У них мало того что экипировка хорошая, так еще и машина подготовлена, чтобы вирус не распространялся.

Вообще, хочу сказать, что поставки средств защиты на станцию скорой помощи наладились только к концу апреля. В первые же недели нам просто выдавали пару масок, сшитых заключенными, которые вообще ни от чего не защищают; четыре пары перчаток на смену; никаких халатов не было. Только к маю наше оснащение стало похоже на защиту. И то – выдается один костюм, один халат, четыре пары перчаток и один респиратор. Если попал к опасному пациенту, израсходовал экипировку, сам уже будешь думать, где взять средства защиты посреди ночи,

– рассказывает врач.

Это порталу «Петрозаводск говорит» подтвердила и фельдшер, работающая на Станции СМП.

– Маски раньше выдавали от ФСИН, которые больше похожи на высушенную влажную салфетку. Она прозрачная, о какой защите может идти речь. Многие сотрудники покупали и шили себе маски самостоятельно. Только последние дней десять появились перчатки размера «S», до этого были “XL”. Как можно сделать человеку бинтовую повязку в таких перчатках? Перчатки у многих свои. Было несколько случаев на станции, когда перчатки, которые нам выдавали, трескались на пальцах. Этих микротрещин не было видно, а обнаруживалось это только после снятия: пальцы были в крови пациента. Будем с гепатитом, зато без коронавируса… – грустно шутит фельдшер.

Как работает обычная бригада? Медики едут на вызов, который передает диспетчер. Уже на месте часто выясняется, что у пациента, например, температура. В результате врач должен решить – либо бежать в машину за защитной экипировкой, либо лечить больного так, как есть.

– Иногда пациент в тяжелом состоянии. Собирать эпидемиологический анамнез, расспрашивать родственников, откуда он там приехал и с кем он там контактировал, возможности нет, времени переодеваться – тоже нет. Надо спасать человека. И мы постоянно подвергаемся риску заражения.

– Один из моих пациентов скоропостижно скончался из-за пневмонии. Причем я так и не смогла выяснить, было ли ему проведено исследование наCOVID-19,

– говорит врач, получившая от государства поощрение в тысячу рублей.

– Люди возмущены, обижены. Это новая волна раздора в коллективе. Опять начались склоки, выяснения, обиды. Ситуация накаленная в коллективе. При этом, по сути, у нас нет обиды на коллег, у нас обида за себя, что к нам так отнеслись, что наш труд остался неоцененным, – считает медик.

Подобная ситуация – не только на станции скорой помощи Петрозаводска. С нами согласилась пообщаться работница одной из районных больниц. Она трудится фельдшером в поселковой амбулатории. Одной из ее коллег за апрель посчастливилось получить надбавку в 27 (!) рублей. Эти деньги женщине насчитали за вызов к пациенту с ОРВИ. Нашей собеседнице (она тоже попросила сохранить анонимность) повезло больше: ее риски оценили в полторы тысячи.

– Мы ходим на вызовы, и откуда мы знаем – болеет наш пациент или нет? Поселок маленький, работы нет, поэтому все мужчины на вахтах. Приезжают из Питера, из Москвы. Мы их всех обследуем, мазки берем. Еще должны следить, соблюдают ли они самоизоляцию. Мы все равно в группе риска, мы можем заразиться, – говорит фельдшер районной больницы. – И ведь те, кто трудится в ковид-центрах, знают, с чем имеют дело, а мы не знаем ни черта. Считаю, это несправедливая ситуация. Было бы правильно сделать доплату всем медикам, но тем, кто работает с коронавирусом, сделать ее больше.

Абсурдность ситуации с выплатами такова, что медики теперь мечтают попасть на вызов, где их будет ждать больной с коронавирусом.

– Когда стала понятна ситуация с выплатами, люди на станции выстроились в очередь – в буквальном смысле слова! – к старшим фельдшерам, чтобы их тоже включали в коронавирусные бригады, – рассказывает врач скорой помощи. – Чтобы хотя бы на одну смену, хотя бы на один денек, чтобы попасть хотя бы на одного больного с COVID. Но есть указание – всех подряд не ставить, потому что это увеличивает риски распространения инфекции. С одной стороны, это верно, но с учетом того, что на нас очень сильно кто-то сэкономил, это тоже создает напряжение.

Как сообщает правительство Карелии, региональные выплаты получили уже более трех тысяч человек на общую сумму почти 17,3 миллиона рублей. В целом на доплаты врачам и медперсоналу в бюджете предусмотрено около 200 миллионов рублей.

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