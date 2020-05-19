В Шуе и Заозерье к 1 сентября откроют два новых детских сада

В этом году в Прионежском районе откроются два новых дошкольных учреждения. Здания в Шуе и Заозерье построили в рамках нацпроекта «Демография». Объекты уже выкуплены у застройщика. Учреждения должны быть открыты к 1 сентября, сообщает пресс-служба правительтельства Карелии.

В Шуе сад рассчитан на 80 детей. В нем разместятся четыре ясельные группы. Сейчас рабочие монтируют уличное игровое оборудование. Также благоустраивается территория. Закуплена часть мебели, установлена сантехника, заказана необходимая техника в пищеблок. Планируется, что поставка оборудования будет завершена к середине июля. Затем учреждение ждет процедура лицензирования.

В детский сад в Заозерье частично завезли оборудование, провели подготовительные работы для установки игровых комплексов и навесов.

Также ведется подготовка к строительству сада в Чалне. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 300 мест. Сдача объекта намечена на конец 2020 года.