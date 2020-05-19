Петрозаводчан попросили сообщать о торговцах наркотиками

С 26 мая по 30 июня в столице Карелии пройдет месячник борьбы с наркоманией, сообщает пресс-служба городской администрации. Сотрудники правоохранительных органов призвали горожан к бдительности.

Граждан просят сообщать о лицах, вовлеченных в оборот наркотиков, а также о местах продажи наркотических средств по телефонам МВД России по Петрозаводску:

739-154 (отдел полиции № 1),

739-240 (отдел полиции № 2),

755-000 (отдел полиции № 3),

715-327 (дежурная часть).

Также информацию можно сообщить по номеру 02.