19 мая 2020, 18:33
Петрозаводчан попросили сообщать о торговцах наркотиками
Месячник борьбы с наркоманией начнется в Петрозаводске в конце мая
С 26 мая по 30 июня в столице Карелии пройдет месячник борьбы с наркоманией, сообщает пресс-служба городской администрации. Сотрудники правоохранительных органов призвали горожан к бдительности.
Граждан просят сообщать о лицах, вовлеченных в оборот наркотиков, а также о местах продажи наркотических средств по телефонам МВД России по Петрозаводску:
739-154 (отдел полиции № 1),
739-240 (отдел полиции № 2),
755-000 (отдел полиции № 3),
715-327 (дежурная часть).
Также информацию можно сообщить по номеру 02.