Петрозаводские магазины проверили на безопасность

Сотрудники Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения провели восемь торговых точек в двух микрорайонах Петрозаводска - на Перевалке и Сулажгоре.

«Нарушений установленных требований выявлено не было. Предметы индивидуальной защиты присутствуют, везде висят предупредительные знаки, в зависимости от площади помещения допускают только определенное количество покупателей. Однако не все магазины сменили или нанесли соответствующую разметку по дистанцированию. По последнему распоряжению Главы Республики Карелии она должна составлять 4 метра», - сообщает источник.

Очередные проверки петрозаводских магазинов пройдут совсем скоро: завтра, 21 мая, и послезавтра, 22 мая.