20 мая 2020, 17:25
Общество

Петрозаводские магазины проверили на безопасность

В некоторых торговых точках карельской столицы проверяющие не обнаружили разметки для соблюдения дистанции

Сотрудники Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения провели восемь торговых точек в  двух микрорайонах Петрозаводска - на Перевалке и Сулажгоре.

«Нарушений установленных требований выявлено не было. Предметы индивидуальной защиты присутствуют, везде висят предупредительные знаки, в зависимости от площади помещения допускают только определенное количество покупателей. Однако не все магазины сменили или нанесли соответствующую разметку по дистанцированию. По последнему распоряжению Главы Республики Карелии она должна составлять 4 метра», - сообщает источник.

Очередные проверки петрозаводских магазинов пройдут совсем скоро: завтра, 21 мая, и послезавтра, 22 мая.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
магазины
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