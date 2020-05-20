Бюджет Карелии может недосчитаться 11 миллиардов рублей

20 мая на заседании карельского правительства министр финансов Елена Антошина рассказала об исполнении бюджета в 2020 году. Естественно, пандемия коронавируса и закрытие предприятий негативно сказались на финансовой сфере.

Доходы бюджета Карелии в первом квартале 2020 года составили 5,7 миллиарда рублей, что на 11% меньше аналогичного периода прошлого года. Особенно заметно «просел» налог на прибыль, уровень собираемости которого составил, по информации на 1 апреля 2020 года, всего 45% к показателям прошлого года.

Налог на доходы физических лиц в первом квартале хоть и не дотянул до плана, но все же, по сравнению с прошлым годом, продемонстрировал небольшой рост на 1,4%. Спасает ситуацию поступления из федерального бюджета, которые увеличились в первом квартале 2020 года на 29% и составили 4,6 миллиарда рублей.

Согласно представленным данным, выпадающие доходы бюджета Карелии в 2020 году составят 11,7 миллиарда рублей. По прогнозам, в качестве налога на прибыль бюджет недосчитается 6,2 миллиарда рублей, а 3,4 миллиарда рублей составит недоимка по налогу на доходы физических лиц.

Расходы в отличии от доходов демонстрируют рост, причем опережающими темпами. На 1 апреля 2020 года расходы республиканского бюджета составили 9,4 миллиарда рублей, что выше прошлогодних показателей на 23,2%. Интересно, что больше всего – в 2 раза – выросли расходы на здравоохранение и средства массовой информации. На мероприятия, связанные с борьбой с эпидемией, в Карелии направлено 3,9 миллиарда рублей.

С учетом сложной финансов-экономической ситуации Елена Антошина предложила пересмотреть прогнозные показатели по доходам бюджета и сократить расходы не менее, чем на 5 процентов.