20 мая 2020, 18:44
Экономика

Бюджет Карелии может недосчитаться 11 миллиардов рублей

Министр финансов рассказала, как коронавирус влияет на экономику республики

20 мая на заседании карельского правительства министр финансов Елена Антошина рассказала об исполнении бюджета в 2020 году. Естественно, пандемия коронавируса и закрытие предприятий негативно сказались на финансовой сфере.

Доходы бюджета Карелии в первом квартале 2020 года составили 5,7 миллиарда рублей, что на 11% меньше аналогичного периода прошлого года. Особенно заметно «просел» налог на прибыль, уровень собираемости которого составил, по информации на 1 апреля 2020 года, всего 45% к показателям прошлого года.

Налог на доходы физических лиц в первом квартале хоть и не дотянул до плана, но все же, по сравнению с прошлым годом, продемонстрировал небольшой рост на 1,4%. Спасает ситуацию поступления из федерального бюджета, которые увеличились в первом квартале 2020 года на 29% и составили 4,6 миллиарда рублей.

Согласно представленным данным, выпадающие доходы бюджета Карелии в 2020 году составят 11,7 миллиарда рублей. По прогнозам, в качестве налога на прибыль бюджет недосчитается 6,2 миллиарда рублей, а 3,4 миллиарда рублей составит недоимка по налогу на доходы физических лиц.

Расходы в отличии от доходов демонстрируют рост, причем опережающими темпами. На 1 апреля 2020 года расходы республиканского бюджета составили 9,4 миллиарда рублей, что выше прошлогодних показателей на 23,2%. Интересно, что больше всего – в 2 раза – выросли расходы на здравоохранение и средства массовой информации. На мероприятия, связанные с борьбой с эпидемией, в Карелии направлено 3,9 миллиарда рублей.

С учетом сложной финансов-экономической ситуации Елена Антошина предложила пересмотреть прогнозные показатели по доходам бюджета и сократить расходы не менее, чем на 5 процентов.

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новости Карелии
министр финансов
Елена Антошина
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пандемия
коронавирус
налоги
налог на прибыль
заседание правительства