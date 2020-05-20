Количество заболевших COVID-19 в России превысило 300 тысяч

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 8 764 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 20 мая. Таким образом, в России COVID-19 был диагностирован у 308 705 человек.

В оперштабе отметили, что еще 135 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, ушли из жизни. Общее количество умерших на сегодняшний день составляет 2 972 человека.

Уточняется, что 9 262 человека выздоровели от COVID-19 за последние сутки. Всего из российских медучреждений выписались 85 392 пациента с ранее выявленным коронавирусом.

На сегодняшний день в Карелии подтверждены еще 19 новых случаев коронавируса. Кроме того, за последние сутки в республике от пневмонии умерли два человека.