Академик спрогнозировал сроки второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса накроет страну осенью или зимой. Об этом рассказал академик РАН Виталий Зверев, его слова со ссылкой на радио «Комсомольская правда» цитирует «Газета.ру».

Специалист предсказал, что обычная для осенне-зимнего периода вспышка респираторных заболеваний коснется и новой коронавирусной инфекции. При этом рост заболеваемости будет небольшим.

Зверев выразил уверенность, что из карантина нужно выходить постепенно, но как можно быстрее. Специалист считает, что летом людям нужно разрешить дышать свежим воздухом, чтобы укрепить их иммунитет.