Публикуем новые адреса заразившихся COVID-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, 26 августа в столице республики новые заболевшие появились по следующим новым адресам пр. Лесной, 43, ул. Древлянка, 12, проезд Скандинавский, 5, ул. Балтийская, 65, ул. Сегежская, 8Б, проезд Карьерный, 4.

Второй раз коронавирусная инфекция выявлена на пр. Октябрьский, 10В (ранее 24.06), ул. Чапаева, 42А (ранее 03.07), ул. Сыктывкарская, 6 (ранее 22.08), ул. Ключевая, 18 (ранее 29.06, 31.07), бульвар Интернационалистов, 15 (ранее 20.06), пр. А.Невского, 53 (ранее 18.08).

А по этим адресам заразившиеся COVID-19 выявлялись уже несколько раз: ул. Судакова, 11 (ранее 01.07, 20.08), ул. Красноармейская, 28 (ранее 18.08, 23.08), ул. Братьев Озеровых, 10 (ранее 12.05, 26.06).

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтверждены 26 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 19 человек, в Кеми – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Ряймяля), в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье), в Пряжинском районе – 1 человек (поселок Кинелахта), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Тоунан), в Сортвальском районе – 1 человек (поселок Вяртсиля).