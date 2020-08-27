В Карелию прибыл теплоход стоимостью в три миллиарда рублей

Дорогостоящий теплоход «Мустай-Карим», спущенный на воду в сентябре 2019 года и единственный, построенный за последние 60 лет на российской верфи, прибыл в Карелию.

Как сообщает «Фонтанка», первый рейс нового российского теплохода должен был состояться 9 августа из Петербурга в Москву, однако был отменен, так как обнаружилась неисправность винто-рулевой колонки. В дальнейшем теплоход был отремонтирован и вышел в свой первый круиз по России из Москвы. В Карелии, помимо Кижей, «Мустай-Карим» также должен зайти в Сортавалу.

Снимки причалившего теплохода опубликовал паблик музея «Кижи».