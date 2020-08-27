В Кондопоге отменили все школьные линейки

Сегодня, 27 августа, в одном из кондопожских пабликов прошла информация о том, что в городе отменены все школьные линейки.

«Уважаемые родители первоклассников! Вчера Парфенчиков А.О. Сказал о том, что 1 сентября линейки пройдут для 1, 9 и 11 классов. Родители первоклассников могут присутствовать на празднике. Сегодня же стало известно, что приказом местной администрации все линейки для кондопожских детей отменили. Наши ребята остались без выпускных в саду, теперь без праздника первого звонка. Пожалуйста, родители первоклассников пишите на страницу А.О. с просьбой разрешить линейки хотя бы для 1 классов! Может нас услышат! Пусть у детей будет праздник!»,

- пишет паблик «Подслушано в Кондопоге».

Информацию об отмене линеек порталу «Петрозаводск говорит» подтвердил начальник управления образования Кондопожского района Федор Герасимков.

По его словам, решение это было принято на заседании оперативного штаба, с участием Роспотребнадзора. В связи с ситуацией в городе по распространению коронавируса, решили не рисковать. Количество человек, да еще с учетом присутствия родителей, будет превышать 50 человек, а ситуация неблагоприятная. Какие-то отдельные мероприятия учителя проведут в первоклашками в локальном режиме на усмотрение школы.

Также, по словам Герасимкова, решение об отмене линеек распространяется только на Кондопогу.

Для районных школ такого запрета нет.