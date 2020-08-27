Мирошник рассказала, как пройдут школьные линейки в Петрозаводске

Линейки в школах Петрозаводска пройдут 1 сентября, но только для первоклассников. Все организационные мероприятия пройдут в соответствии с необходимой кратностью дезинфекции, с обучением детей в своих кабинетах, чтобы остановить распространение инфекции.

«В сложной эпидемиологической обстановке начинаем мы новый учебный год. Тем не менее, решение принято начать его в очном формате: дети в количестве 32000 человек сядут за парты. Здесь надо отметить, что буквально 10 лет назад у нас в ведении Управления образования было 23000 школьников – так приросло у нас население Петрозаводска. Мы сами того не замечая, являемся привлекательной территорией для проживания»,

– рассказала Мирошник.

Школ в городе в шаговой доступности в карельской столице, к сожалению, недостаточно. В то же время в ряде школ есть недобор учеников.

Линейки школы проведут не на улице, а внутри помещений и в ограниченном формате (максимум 50 учеников).