Электронные визы для иностранцев введут в Карелии

В 2021 году иностранцы смогут въезжать в Карелию по электронным визам, сообщает правительство Карелии.

Информация об этом появилась в ходе осмотра главой Карелии пункта пропуска (МАПП) «Вяртсиля». Отмечается, что в планах - расширение автомобильного пункта пропуска, идёт разработка необходимой документации. Во II квартале 2021 года на МАПП «Вяртсиля» будет установлен пункт автоматизированного весогабаритного контроля, что ускорит процесс таможенного досмотра и оформления необходимых документов.

«Новым этапом в работе МАПП станет и введение в 2021 году электронных виз для иностранных граждан. Такой механизм уже действует в нескольких приграничных регионах. В следующем году к ним присоединится и Карелия. Въехать по электронной визе можно будет через пункты пропуска Вяртсиля и Люття, где вся необходимая подготовительная работа уже на завершающей стадии»,

- сообщает правительство.