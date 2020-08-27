Детсад выплатит пострадавшему на прогулке ребенку 100 тысяч рублей

Пудожским районным судом удовлетворен иск матери ребенка к Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 1 о взыскании расходов на лечение ребенка, проезд к месту лечения, компенсации морального вреда, сообщает сайт Пудожского районного суда. Причиной иска стал факт получения ребенком телесных повреждений, когда тот находился в детском саду под присмотром воспитателей.

Причина иска послужило – шестилетний ребенок в январе 2020 года во время дневной прогулки поскользнулся, упал и сломал руку (закрытый перелом). Длительное время дошкольник находился на лечении в больнице Пудожа, а также республиканской детской больнице. По мнению матери ребенка, он получил травму, так как на территории учреждения отсутствовала противогололедная подсыпка, о воспитатели недостаточно присматривали за ребенком.

В суде представители детсада, а также администрации Пудожского муниципального района с иском не согласились. Они указали, что ребенок виноват сам, так как не слушал воспитателей, которые запрещали играть на скользких поверхностях. Кроме того, по их словам, территория, где гуляли дети, была обработана противогололедными материалами и была полностью подготовлена для проведения прогулок.

Результат – «вина дошкольного образовательного учреждения в причинении вреда ребенку нашла свое подтверждение в судебном заседании, травма получена дошкольником в результате отсутствия надлежащего надзора образовательного учреждения в период осуществления воспитанниками организованной прогулки на территории детского сада, а также отсутствия достаточной обработки противогололедными материалами территории в период неблагоприятных погодных условий».

В связи с чем суд взыскал с детского сада в пользу матери ребенка расходы на лечение ребенка, расходы на проезд к месту лечения, в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.