Сколько денег вы потеряли за пандемию коронавируса?

Почти два месяца жители Карелии, как и всей России, находятся в условиях ограничений, в том числе и в сфере экономической деятельности.

У кого-то работодатель срезает зарплату, кто-то лишается заработка, потому что работы мало, а зарплата сдельная. Кого-то сокращают, увольняют, кто-то увольняется сам. Терпят убытки и сами предприниматели, особенно мелкие и средние.

Вероятно в апреле люди еще не сильно задумывались или не до конца осознавали насколько они потеряют в доходах из-за коронавируса, имея заначки и рассчитывая, что ситуация надолго не затянется.

Сейчас, когда июнь на пороге, а ситуация не особо изменилась, для многих людей потенциальный голод становится страшней коронавируса.

Государство анонсирует меры поддержки, но насколько они реальны и ощутимы?

Давайте разберемся. Портал «Петрозаводск говорит» предлагает вам ответить на три вопроса максимально честно (опрос анонимный). О потерях в денежном эквиваленте, процентном выражении этих потерь и отношении к мерам восполнения семейного бюджета за счет государства.

Читаем вопросы и отвечаем ниже: