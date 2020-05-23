Предприятия Карелии получат субсидии при трудоустройстве инвалидов

Организации Карелии смогут получать субсидии при трудоустройстве инвалидов. Соответствующее постановление подписал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Согласно документу новая мера позволит юридическим лицам (кроме государственных муниципальных учреждений) получать субсидии на компенсацию зарплаты инвалидам, а также на оплату электрической и тепловой энергии, услуг связи, если в организации трудится 50% инвалидов. На эти цели предусмотрено 4 млн руб.

Такую меру поддержки предложили ввести участники круглого стола Артура Парфенчикова с инвалидами, работодателями, общественными организациями и объединениями инвалидов, который состоялся в прошлом году.

На той же встрече работодатели и представители общественности, предприниматели – инвалиды предложили и ряд других мер, которые на сегодняшний день действуют в регионе.

Так, работодатель может получить не только 100 тыс. руб на приобретение оборудования для труда инвалида, но и до 500 тыс. руб. для его доступ к рабочему месту: пандусы и подъемники. Также инвалиду на организацию собственного дела можно получить до 250 тыс. руб.

По информации Управления труда и занятости РК, с начала года уже восемь граждан открыли свое дело в таких сферах, как массаж, бухучет, зрелищно-развлекательная деятельность, такси, ремонт мебели, а также в сфере животноводства и пчеловодства.

С начала 2020 года работодателями республики оборудовано шесть рабочих мест для инвалидов, расходы на эти цели в целом до конца года составят 950 тыс. руб, планируется оборудовать 36 рабочих мест.