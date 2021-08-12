Охлопков рассказал о перенесших коронавирус пациентах с онкологией

В Карелии доля онкопациентов, перенесших коронавирус, составляет 13,4 % от общего числа пациентов, состоящих на онкологическом учете. Такие данные сегодня привел министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков со ссылкой на республиканский онкологический диспансер.

По его словам, течение и последствия коронавируса у людей с онкологией более тяжелые по сравнению с относительно здоровыми. Для онкопациентов это двойное испытание, такие пациенты требуют особого внимани.

Республиканский диспансер направил в поликлиники списки онкобольных, внесенных в популяционный раковый регистр и перенесших новую коронавирусную инфекцию, с рекомендацией осуществления диспансерного наблюдения и реабилитации после ковида. (фото Depositphotos, iz.ru)