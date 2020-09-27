В России вновь выявлено более семи тысяч зараженных COVID-19

За последние сутки в России выявлено 7867 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах. Общее число заразившихся достигло 1 151 438, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

Регионы, где больше всего новых случаев заражения: Москва – 2016 (всего 285 776), Санкт-Петербург – 227 (42 257), Московская область – 226 (72 959), Ростовская область – 188 (21 357), Нижегородская область – 167 (31 891).

Умерли за сутки 99 человек с коронавирусом (накануне – 169), общее число летальных случаев достигло 20 324. Выздоровели за прошедший день 3068 человек, за все время – 943 218.

В Карелии, как мы писали ранее, коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразилось 30 человек: в Петрозаводске – 19 человек, в Лоухи – 8 человек, в Суоярви – 1 человек, в Кондопожском районе – 1 человек (село Янишполе), в Прионежском районе – 1 человек (ст.Шуйская)», – говорится в сообщении.