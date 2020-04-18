Парфенчиков огласил оперативную информацию по коронавирусу в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал свежую информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа по республике.

По данным на утро 18 апреля, в Карелии 19 заболевших Covid-19. Также есть еще один человек, имеющий диагностические признаки болезни.

Проведено 7922 исследований на заболевание. 26 жителей республики остаются в стационарах - у них подозревают болезнь.

1738 жителей Карелии остаются на самокарантине - за сутки их количество не изменилось.

Как сообщалось ранее, из-за новых случаев заражения коронавирусом в Петрозаводске, Сегеже и Кондопоге отменены послабления режима самоизоляции.