Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал актуальную карту заражения коронавирусной инфекцией в республике. Красным цветом на ней уже помечены четыре района и Петрозаводск.

Так, на сегодняшний день, случаи заражения коронавирусом отмечены в Кондопожском, Сегежском, Питкярантском и Прионежском районах.

В Петрозаводске - 13 заболевших. Судя по графику, предоставленному Минздравом РК, больные есть на Древлянке и в районе Первомайского проспекта. Однако, накануне сообщалось, что заболела целая семья, живущая на улице Чкалова, т.е. на Перевалке. По непонятной причине, Перевалка на схеме до сих пор не отмечена.

По данным на 17 апреля, в Карелии Covid-19 подхватили 19 человек.