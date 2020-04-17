Парламентская молодежь возглавила волонтерское движение

Недавно сформировавшийся молодежный Совет при Петросовете отложил плановые вопросы и стал оказывать волонтерскую помощь петрозаводским школам.

Партия «Единая Россия» экипировала парламентариев масками, перчатками, обеззараживающей жидкостью. Администрация Петрозаводского городского округа представляет молодым людям транспорт. Они получают на руки список нуждающихся многодетных семей и развозят продуктовые пакеты. Продукты собраны питающими организациями, обслуживающими школьные столовые.

Сбоя в работе и необходимой помощи нет, никто не жалуется. Более того, молодые люди чувствуют себя востребованными и с удовольствием выполняют свой гражданский долг.

«Мы сейчас находимся в очень сложной ситуации, которая нас объединила. В городе создано волонтерское движение, которое в большинстве состоит из Петрозаводской молодежи. Мне очень приятно видеть какое активное участие они принимают в этой миссии»,

– прокомментировала молодежное движение депутат Петросовета Наталья Ларшина.