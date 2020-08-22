Около сорока человек заразились COVID-19 в Карелии

Очередной рост количества заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в республике.

Подтверждено еще 39 случаев коронавируса: в Петрозаводске – 19 человек, в Кондопоге – 3 человека, в Пряжинском районе – 2 человека (поселки Чална и Кинелахта), в Суоярви – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Костомукше – 4 человека, в Сегеже – 1 человек, в Калевальском районе – 3 человека (Калевала – 2, поселок Куусиниеми – 1), в Питкярантском районе – 4 человека (поселок Харлу).

Выздоровели еще 20 человек: в Петрозаводске – 8, в Питкярантском районе – 1, в Кемском районе – 4, в Лоухском районе – 5, в Прионежском районе – 1, также выписан еще 1 работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ «Ондский».

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 467,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 645,3 случая, по Северо-Западу – 662,7.

Добавим, что за минувшие сутки от нового вируса в Карелии умер мужчина 1953 года рождения. Подробнее об этом здесь.